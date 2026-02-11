エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が１１日、１９日に発売を予定する自著「こうやって、僕は戦い続けてきた。―『理想の自分』に近づくための７７の習慣」（ＰＨＰ研究所、１７６０円税込）の発刊に際し、オンラインで取材に応じた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けては「連覇しか目標はないと思いますから、少しでも貢献できるようにと思っています」と決意を語った。

同大会ではネットフリックスが、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本での独占放送権を獲得。同社は全４７試合をライブとオンデマンドで配信し、地上波やＢＳでの中継計画はないとしている。この話題を振られると、菊池は「非常に難しい質問が来ましたけれども。正直、複雑な気持ちではありますよね。１人でも多くの方々に見ていただけるチャンスですから、複雑な気持ちではありますが。その中でも我々やることは変わらないですし、僕らは全力で投げるだけ、プレーするだけだと思っています」と話した。

メジャー７年目でエンゼルス加入１年目だった昨季は、メジャー自己最多となる３３試合にすべて先発で登板。オールスターにも選出された。７勝１１敗と黒星が先行したが、防御率３・９９。投球回１７８回１／３はメジャー自己最多で、１年間ローテを守り抜いた。

井端監督率いる今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、パドレス・松井裕樹、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真、ロッキーズ・菅野智之の歴代最多９人のメジャーリーガーが選出。２００９年大会の５人を大幅に上回る豪華メンバーとなっている。