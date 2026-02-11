藤本美貴、「大きい声でしゃべらない」子育てテクニックに共演者感嘆
タレントの藤本美貴（40）が10日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。子育てにおけるテクニックを語った。
【写真】「クオリティ高」仮装した藤本美貴＆庄司智春＆子どもたちの5ショット
番組には、原宿系インフルエンサー・しなこと原宿系クリエイター・あぃりDXがゲスト出演。藤本と横澤夏子は現在、爆発的な流行を見せているシールについて2人から教わった。
あぃりDXは自身がプロデュースするキッズグループとの交流でシールの存在が役に立っていると話すと、3児の母の藤本や藤本も納得した様子。「子どもとシール交換やりたい！」と前向きな様子を見せていた。
さらにキッズグループをプロデュースする際、「集合が難しい」と語るあぃりDXに藤本が「大きい声でしゃべらない。小さい声で『あのね』っていうとすごい聞いてくれる」と子どもと接する上でのテクニックを明かすと、あぃりDXやしなこも「へえ」と感嘆の声を漏らしていた。
なお、TVerで見逃し配信中。18日深0時55分終了予定。
