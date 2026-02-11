夫と死別した悲しみをテーマに絵本を出版した女が、保険金目当てで夫を毒殺したとして殺人罪などに問われた裁判の陪審員選任が開始した。米ＣＢＳニュースが１０日、報じた。

全米が注目するコウリ・リチンズ被告（３５）の裁判で、１０日から陪審員の選任手続きが始まった。

ユタ州在住の不動産業者リチンズ被告は、夫エリックさん（３９＝当時）の飲み物に致死量のフェンタニルを混入し、２０２２年に突然死させたとして、殺人罪などに問われている。検察によると、リチンズ被告の会社は財政難に陥っており、リチンズ被告は夫の複数の生命保険計２００万ドル（約３億７２２万円）の受取人だったという。また、被告は地元の便利屋と不倫関係にあったとされる。

夫の死から１年後、リチンズ被告はテレビに出演し、当時１０歳、９歳、６歳の３人の息子たちが父親の死を乗り越える助けになるように書いたとする絵本「アー・ユー・ウィズ・ミー？」を宣伝していた。

リチンズ被告は２０２３年５月に逮捕され、夫殺害など２６件の罪で起訴された。被告は無罪を主張している。

リチンズ被告の弁護士は「地域のほとんどの陪審候補者が事件を知っているため公正な裁判が受けられない」として、裁判地の変更を求めたが、裁判官はこれを却下した。

陪審候補者には全２３ページ、９９問からなる質問票への回答が求められた。内容には、どこからニュースを得ているか、どんなテレビ番組を見ているか、どのような団体を支持しているかなどの質問が含まれている。元検察官ネイサン・エヴァーシェッド氏は「この文書はこれまで見た中でも最大級の長さです。事件についての意見や、被害者支援団体との関わり、ソーシャルメディアのアカウントなどに踏み込んでいる部分を見ると、かなり細かいところまで把握しようとしているのが分かります」と述べた。

陪審員選任には５日間を要する見込み。裁判は２月２３日に開始される予定だ。