¡Ú¥Î¥¢¡ÛÂçÃ«¿¸ÆóÏº¡¡ðô¿ñÂ»½ý¤È¤¤¤¦à¶¯Å¨á¤ÈÂÐÖµ¤â¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¾¡¤Á¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ë·Û¿ñÂ»½ý¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Îà±ê¤ÎÀï»ÎáÂçÃ«¿¸ÆóÏº¡Ê£µ£³¡Ë¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Î¥¢¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁë¸ý¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆüÀ»ÃÏ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£´ÝÆ£ÀµÆ»¤Ë²¡¤µ¤ì¼Ö¤¤¤¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¹¤ë¤È¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂçÃ«¿¸ÆóÏº¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥±¥¬¤Ç·ç¾ìÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤Þ¤¿¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÆü¡¹¼£ÎÅ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Î¥¢¤µ¤ó¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¥Î¥¢¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡ÖÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¤Î¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶õµ¤¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ÷¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ïà¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶µ²Ê½ñá¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö£²£·£°¥Ú¡¼¥¸¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¿Ê¤·¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿º£¡¢ËÍ¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¤³¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤¬Âç¹¥¤¤À¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤âðôÄÇÂ»½ý¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÁê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¥¿¥¤¥à¤Ï£³Ç¯£±£°¤«·î¤ò·Ð²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂçÃ«¿¸ÆóÏº¤Î¾¡¤Á¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀï¤¤¤Ç¤¹¡£É¬¤º¾¡¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª´é¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤¹¤ë¤ª´é¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Èµ¢´Ô¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£