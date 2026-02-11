影山優佳、美背中輝く大胆バックショット公開に絶賛の声「スタイル抜群」「セクシーすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/11】元日向坂46の影山優佳が2月10日、自身のInstagramを更新。背中が大胆に開いた衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳元日向坂「セクシーすぎる」大胆コーデ
影山は、2月9日発売の週刊ビッグコミック『スピリッツ』11号（小学館）の表紙と巻頭グラビアに登場したことを報告。美しい背中が際立つ黒のトップスに身を包み、ポニーテールを揺らすバックショットなど複数枚を公開した。「実は今回のグラビア、友人から連絡いただいたりご好評の報をいただいたりしておりまして」「私自身もドキドキしていたのですが、ぜひ読んで楽しんでもらえてたらいいな 感想も呟いていただけたら幸いです」と呼びかけている。
この投稿には「スタイル抜群」「色っぽくてドキドキした」「背中が綺麗すぎる」「二度見した」「大人っぽい」「透明感ありすぎる」「セクシーすぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆影山優佳、美背中輝く大胆衣装公開
◆影山優佳の投稿に反響
