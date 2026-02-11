乃木坂46菅原咲月、金髪男装コスプレ披露にファン衝撃「イケメンすぎ」「これは惚れてしまうでしょ」
【モデルプレス＝2026/02/11】乃木坂46の菅原咲月が2月9日、自身のInstagramを更新。男装コスプレを披露し、話題となっている。
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「イケメンすぎ」金髪男装姿
菅原は「乃木坂工事中の新年会！！今年も最高に楽しかったーーー」とつづり、テレビ東京系『乃木坂工事中』（毎週日曜深夜24：15〜）で披露した男装コスプレショットを公開。金髪のウィッグに黒シャツと白ベストを合わせ、ゴールデンボンバーのボーカル・鬼龍院翔になりきった姿を披露した。「余興も 音無しではありますが、乃木坂配信中にて動画公開されてますのでチェックしてみてね」と呼びかけており、YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で視聴できることも伝えている。
この投稿に「イケメンすぎ」「とんでもない男装の逸材発見」「これは惚れてしまうでしょ」「男装しても可愛いってどういうこと」「似合いすぎ」「レベチなかっこよさ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆菅原咲月、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔コスプレ披露
◆菅原咲月の投稿に反響
