韓国売れっ子芸人、明日（12日）出頭へ…パワハラ＆違法医療疑惑浮上後、初の公の場は屈辱的に

コメディエンヌのパク・ナレは、元マネージャーとの対立から浮上したさまざまな疑惑に関連して、結局警察に出頭することになった。

疑惑の浮上後、姿を見せていなかった彼女が、最近マッコリの醸造を学ぶスクールの前で目撃されたことに続き、公式な調査日程が明らかになると、対照的な光景を見ることになった。

【話題】「空港のトイレ、車の中、控室でも注射」パク・ナレの疑惑

去る2月10日、警察などの情報によれば、パク・ナレは来る2月12日14時30分にソウル江南（カンナム）警察署に被告人として出頭し、取り調べを受ける予定だ。

元マネージャーから告訴された後、初めて警察の取り調べを受け、殺到することが予想される報道陣を避けるのは難しいと見られている。

先立って、パク・ナレは元マネージャー2名から職場でのいじめ、代理処方、費用未払いなど、いわゆる“パワハラ”の疑いで告訴された。

2025年12月、元マネージャーは名誉毀損および情報通信網法違反の疑いでパク・ナレを告訴し、1億ウォン（約1100万円）相当の不動産の仮差し押え申請まで行い、波紋が広がった。

（写真提供＝OSEN）パク・ナレ

これに対し、パク・ナレ側はすべての疑惑を否定し、元マネージャーを恐喝および業務上横領の疑いで反訴した。現在、警察は双方の告訴人の調査をすべて終えた状態で、今回のパク・ナレの出頭を起点に、本格的な事実関係の確認に入る。

特に、今回の調査では、いわゆる“注射おばさん”と呼ばれるA氏に関連する違法な医療行為の疑惑も取り上げられる予定だ。パク・ナレは、医師免許を持たない人物の施術を受けたという疑惑について、「医師だと思って受けた」という趣旨の釈明をした。

A氏も最近、約9時間にわたる警察の取り調べを受けたと明らかにしており、警察は出国禁止措置と押収捜査を通じて、捜査を継続している。

そんななか、パク・ナレは最近、あるマッコリ醸造スクールの前で目撃され、注目を集めた。活動を休止した後、静かに過ごしているように見えたが、その後警察への出頭が伝えられ、極端な対比が生まれた。

今回の調査が今後の捜査の分岐点となるのか、そして疑惑はどこに向かうのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ナレ プロフィール

1985年10月25日生まれ。2006年のKBS公開採用21期を通じて、お笑い芸人としてデビュー。その後、『ギャグコンサート』『私は一人で暮らす』『助けて！ホームズ』『驚きの土曜日』など、さまざまなバラエティ番組で活躍し、独特な扮装とギャグで大きな人気を集めた。特に『私は一人で暮らす』では、優れた食レポや料理の腕前、プロ顔負けの住宅管理能力を披露し、多方面でファンに注目された。義理堅く、人情味のある人物とも。