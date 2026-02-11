藤沢和雄元調教師と国枝栄調教師＝美浦＝のトークショーが美浦トレーニングセンター・ターフプラザで２月１１日行われ、大勢のファンが見守る中、軽妙なやりとりを繰り広げ笑いを誘った。

まず藤沢和雄元調教師が登壇すると現役時代の馬の調整方法や、個性などをわかりやすくファンに説明。座右の銘が「一勝より一生」というレジェンドトレーナーの記憶に残る一頭はペルーサだとし、「前半はうまくいかなかったですが、大好きな馬です」と振り返った。

その後、駆けつけた国枝調教師も登壇しトークショーを展開。定年が迫るトレーナーは記憶に残る一頭にアーモンドアイを挙げ「非常に強烈でした。特に手こずることもなかった。プライドの高い馬でした」とＪＲＡ最多となる芝Ｇ１・９勝を挙げた名牝への思いを語った。

最後までファンがひっきりなしに入れ替わり約２００人が参加。その後藤沢和元調教師はファンとの“臨時写真撮影会”にも笑顔で対応。大盛況のイベントを終えたレジェンドは「雨の中たくさんの方が集まってくれてよかった。ファンの皆さんとの交流というのはなかなかないのでね。競馬も盛り上がっているし最高ですよね。こういうイベントはどんどん参加していきたいね」と満足そうだった。