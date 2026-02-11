エンゼルスの菊池雄星投手（34）が11日、著書「こうやって、僕は戦い続けてきた。 “理想の自分”に近づくための77の習慣」（PHP研究所）の発売記念オンライン囲み取材に参加。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への意気込みを語った。

MLBで活躍する菊池が世界最高峰の舞台で戦うためにどのように考え実践してきたのかを明かす全記録。菊池は13万字にわたって自身で書き上げた。執筆を終えて「一言で言うと出し切ったという気持ちでいます」と充実感いっぱい。「34年間を振り返りながら書かせていただきました。思いのこもった1冊になっています」と自信を見せた。

WBC開幕を約1カ月後に控え、「どこで投げるかはまだ決まっていないのですが、そこに100％でもっていくことを考えてやっています。普段のシーズンであれば暖かくなってから球速が上がってきて、5月にいい状態をつくる気持ちでやっていますけど、今年に関しては3月に開幕した時には球速も含めてベストの状態をつくっていかなければいけないという思いでやっています」と明かし、「連覇しか目標はないと思うのでそこに少しでも貢献できれば」と力強く語った。

菊池は初のWBC出場となる。「今のメンバーで人生で初めて日本代表を背負うのは僕だけらしいので、オールドルーキーとして頑張りたいなと思っています」と決意。続けて、「ご飯をご馳走したいと思います。ご飯を食べると仲良くなれるのでご飯会を開きたい。誰も知り合いがいないので断られないか心配です」と自虐気味に話して、笑いを誘った。

連覇に向けて「最初で最後の代表になると思いますので、頑張りながら、楽しむ余裕があるかは分からないですけど人生に1度ですから楽しんで、いい結果を出したいなと思っています」と意気込んだ。