リンツの季節限定♡桜香るSAKURAショコラドリンクが2026年春に登場
スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」から、春の訪れを感じさせる季節限定ドリンクが登場します。2025年に創業180周年を迎え、世界120カ国以上で愛されているリンツならではの上質なチョコレートと、日本の春を象徴する桜を組み合わせた特別な一杯。寒さの残る時期から春本番まで、心ほどける甘さと華やかな香りが、カフェタイムをやさしく彩ります♡
ホットで味わう桜とホワイトチョコ
価格：各898円（税込）
ホットSAKURAショコラドリンクは、リンツのクーベルチュールホワイトチョコレートと国産関山桜のシロップを使用し、一杯ずつオーダーごとに丁寧に仕上げたホットショコラドリンクです。
カップから立ちのぼるやわらかな香りとともに、濃厚でなめらかな口溶けを楽しめるのが魅力。体を包み込むような温もりと、桜の上品な風味が春気分を高めてくれます。
春を誘うアイスSAKURAショコラ
アイス SAKURAショコラドリンクは、桜のチョコレートクリームと関山桜のシロップを合わせ、フランボワーズの甘酸っぱさがアクセントになったショコラドリンクです。
まろやかな甘さの中に気品のある酸味が広がり、後味はすっきり。少しずつ春めく季節にぴったりの、軽やかで華やかな味わいが楽しめます♪
販売情報と注意事項
販売期間は2026年2月16日（月）～2026年4月9日（木）まで。全国のリンツショコラブティック＆カフェにて提供され、なくなり次第終了となります。
※3月14日（土)～15日（日）は、店内混雑が予想されるため、アウトレット店・一部店舗を除き、カフェを一時的に休業させていただきます。
春限定の特別な一杯をリンツで
桜とチョコレートが織りなすSAKURAショコラドリンクは、ホットとアイスそれぞれ異なる魅力で春のカフェタイムを演出してくれます。
リンツならではの上質な味わいは、自分へのご褒美にも、友人とのひとときにもぴったり。季節限定だからこそ、春の始まりを感じるこの一杯をぜひお見逃しなく♡