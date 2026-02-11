モデルの滝沢眞規子が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、自宅公開する理由を語った。

今回は、ＡＢＥＭＡの番組で共演している峯岸みなみ、近藤千尋と３人で食事しながらのトーク。その中で、滝沢がＳＮＳなどで自宅などライフスタイルを公開していることに話題が及んだ。

峯岸は「まきねえは、あれだけライフスタイルを見せてくれて、すごい楽しみにみているけど、やっぱり誰かの自尊心をくすぐるきっかけになり得る。うらやましいもん」と、自宅やファッション、料理、美容などをアップすることで、嫉妬などもあおってしまうのでは？と聞いた。

読者モデルとして人気を博した滝沢は、雑誌でもライフスタイルを公開していたことから「私は人にプライベートを見せる立ち位置から始まっちゃったから。アイドルからとか、モデルからで始まってるわけじゃない。なんとなくプライベートを見せながら始まってしまった仕事だから。これなくしてここにはいられないんです」と語った。

峯岸は「もう見せないっていうのも寂しいですもんね」というと、滝沢は「でも、プライベートを垣間見たいっていうのが本音のところであるじゃない？私が大女優さんなら見せなくて済むけど」と、ファンのニーズでもあると自覚。近藤は「でも、その親近感がここまでのまきねえを作った」というと、峯岸も「済む世界が違う中でも親しみやすさがある」というと、滝沢は「（住む世界は）一緒だよ」と笑っていた。