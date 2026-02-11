¡ÖÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×Ãæ³Ø¹»à½ÐÀÊÆü¿ô0Æüá¡ÄÆÍÇ¡³èÆ°½ªÎ»¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡Ö·çÀÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½ÐÀÊ¤¬¥¼¥í!?¡×¡ÖÃæ³ØÁ´¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¶¯¤¤¡×
¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤òÈäÏª
¡¡11Æü¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAlcute¡ª¡×¤é¤ó¤Î¾×·âÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Î½ÐÀÊÆü¿ô0 ¹â¹»¤Ç¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó°¦ÃÎÂåÉ½¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢X¤Ë³ØÀ¸Éþ»Ñ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡É¨¾å20¥»¥ó¥Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤é¤ó¤Î¾×·âÈ¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ³Ø¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤À¤Ã¤¿À¨¤¤¡×¡Ö·çÀÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½ÐÀÊ¤¬¥¼¥í!?¡×¡ÖÃæ³ØÁ´¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¶¯¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡ÖAlcute¡ª¡×¤ÏàÂç¿Í¥«¥ï¥¤¥¤·Ïá¤ò¤¦¤¿¤¦6¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤È¤¤¡¢¤í¤¢¡¢¤¢¤º¡¢¤¢¤¤¤Í¡¢¤é¤ó¡¢¤í¤à¡£¸ø¼°X¤Ç¡ÖÊ£¿ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È´õË¾¤¬¤¢¤ê¡¢Áí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¯°ìÅÙ¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢11Æü¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Í¥Ð¡¼¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£