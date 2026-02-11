¡ÖÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤êµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×WBC¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤¬ÁÔ¹Ô²ñ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬¡¢µÜºê»Ô¤Î¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤ÎÆüËÜÀª4Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢ÂåÉ½¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤È¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¤¬»²²Ã¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¶áÆ£¤Ï¡ÖÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢À¤³¦°ì¤È¤Ê¤êµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼þÅì¤â¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤Ç²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î4Áª¼ê¤Ï14Æü¤«¤éÂåÉ½¹ç½É¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£