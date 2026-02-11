◇NBA スパーズーレイカーズ（2026年2月10日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAスパーズは10日（日本時間11日）、敵地でレイカーズと激突。“怪物”ビクター・ウェンバンヤマ（22）が第1Qだけで25得点と大暴れした。

“怪物”は第1Qから大暴れした。試合開始から6分間、シュートを失敗せずに3Pシュートを3本沈めるなど21得点をマーク。

残り4分1秒でベンチに下がった。第1Qは7分59秒出場で25得点3リバウンドをマークした。

第2Qも速攻からディアロン・フォックスとの豪快アリウープダンクを叩き込むなど得点を重ねて、今季NBA前半最多37得点8リバウンドの大活躍を見せた。

ネットでは「ついにNBAが破壊する」「エグすぎる」「チェンバレン超えるペースで得点してるぞ」「100得点目標ですか？」「無双しすぎ」などの声が上がった。

試合前にはNBAの公式SNSで「スパーズが5連勝を狙う」と投稿された。「ビクター・ウェンバンヤマが率いるスパーズが連勝を狙って、八村塁中心のレイカーズが迎え撃つ」と、八村とウェンバンヤマが選ばれたメインビジュアル画像を公開した。