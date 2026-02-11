お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が13日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。6日に行われた「TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜」の祝花に感謝した。

太田は「あんな花ないね、生前葬かと思った」とボケて笑わせた。「これだけやってきて、俺らなんか芸能界の片隅にチンピラみたいにやってきてだよ？ 全プロダクション、テレビ局。我々の友だちでいうとくりぃむしちゅー上田（晋也）、メディア王。古坂（大魔王）、サンドウィッチマン、ミッツ・マングローブ、さゆりんご（松村沙友理）、石井亮次、柴田理恵さん、久本雅美さん、なんと山口もえさんからもいただきました」と親交深い芸能人からのお祝いに感謝した。

太田は「それから各事務所の社長。これが全プロダクション。特にうれしかったのが吉本興業、岡本社長。ありがとうございました」と感謝し「そしてなんと、大崎（洋）さんという希代のワルがですね…」と、オープニングでふれた羽賀研二容疑者の逮捕にかぶせてボケた。

田中は「希代のワルじゃないのよ、お前が一番ワル」とつっこんだ。太田は「大崎さんという、希代の、あの反社の…」とボケた。

太田は「そしてなんとタモリさんですよ。これがうれしかったね。『太田は親友だ』って言ってくれたタモリさん、やっぱりうれしいね」と語った。「それからね。桑田佳祐さん。桑田さんから楽屋花。堺雅人さんから差し入れ。VIVANT。お礼のメールもしました」と語った。