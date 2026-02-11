ReoNa、奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」3月7日配信リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ReoNaの故郷・奄美大島で開催される自身初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』開催日の3月7日（土）0:00、新曲「結々の唄(読み：ゆいゆいのうた)」が、配信リリースされることが発表された。2月8日奄美を訪れたReoNaは、地元のラジオ局「あまみエフエム」に生出演し、楽曲のオンエアとともに新曲リリースを発表した。

「結々の唄」の“結々”は奄美大島の“結（ゆい）の精神”から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添う。

あわせて、アーティスト写真、配信ジャケット写真も公開。ジャケット写真は奄美在住のReoNaの叔母の奄美伝統工芸“大島紬”を撮影したもの。アーティスト写真は地元奄美の海で撮影された。

また、レコーディングには奄美大島出身アーティスト、城 南海（きずきみなみ）が奄美三味線とチヂンの演奏で参加している。

＜ReoNaコメント＞

生きていると変わっていってしまうものばかりで、類に漏れず私自身もきっとそうで。

時に歪んだり、濁ってしまって、自分の力では洗い流せない時。

リセットボタンがあるとしたら、それはきっと奄美でした。

風景、気候、伝統、文化、食事。

いろんな魅力がある場所だけれど、とびきり美しいのはシマの人たちのあたたかさだと思っています。

いつまでも、私が支えられた“結(ゆい)”の心が根付くシマであってほしい。

ふるさと、奄美大島への想いを綴ったお歌。

あなたに、受け取っていただけますように。

●配信情報

「結々の唄」

3月7日配信開始

楽曲の配信に先駆けて、Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンがスタート。

楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

●ライブ情報

「ReoNa Free Live2026 in 奄美大島”シマユイ あまみ”」

2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30

会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安１２４６−１

料金：入場無料

※一部有料エリアあり

優先エリア：￥6,800（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫

「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00

チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込）

YouTube先行

https://eplus.jp/reona/

受付期間：2/3（火）10:00〜2/15（日）23:59

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/