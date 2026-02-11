ReoNa、奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」3月7日配信リリース決定！
ReoNaの故郷・奄美大島で開催される自身初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』開催日の3月7日（土）0:00、新曲「結々の唄(読み：ゆいゆいのうた)」が、配信リリースされることが発表された。2月8日奄美を訪れたReoNaは、地元のラジオ局「あまみエフエム」に生出演し、楽曲のオンエアとともに新曲リリースを発表した。
「結々の唄」の“結々”は奄美大島の“結（ゆい）の精神”から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添う。
あわせて、アーティスト写真、配信ジャケット写真も公開。ジャケット写真は奄美在住のReoNaの叔母の奄美伝統工芸“大島紬”を撮影したもの。アーティスト写真は地元奄美の海で撮影された。
また、レコーディングには奄美大島出身アーティスト、城 南海（きずきみなみ）が奄美三味線とチヂンの演奏で参加している。
＜ReoNaコメント＞
生きていると変わっていってしまうものばかりで、類に漏れず私自身もきっとそうで。
時に歪んだり、濁ってしまって、自分の力では洗い流せない時。
リセットボタンがあるとしたら、それはきっと奄美でした。
風景、気候、伝統、文化、食事。
いろんな魅力がある場所だけれど、とびきり美しいのはシマの人たちのあたたかさだと思っています。
いつまでも、私が支えられた“結(ゆい)”の心が根付くシマであってほしい。
ふるさと、奄美大島への想いを綴ったお歌。
あなたに、受け取っていただけますように。
●配信情報
「結々の唄」
3月7日配信開始
楽曲の配信に先駆けて、Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンがスタート。
楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント
https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta
●ライブ情報
「ReoNa Free Live2026 in 奄美大島”シマユイ あまみ”」
2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30
会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ
〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安１２４６−１
料金：入場無料
※一部有料エリアあり
優先エリア：￥6,800（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫
「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」
7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00
チケット料金
1Fスタンディング：7,000円（税込）
2F指定席：8,500円（税込）
YouTube先行
https://eplus.jp/reona/
受付期間：2/3（火）10:00〜2/15（日）23:59
