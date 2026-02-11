巨人の宮崎キャンプで２年ぶりに臨時コーチを務めているＯＢの松井秀喜氏が１１日、紅白戦開始前にサンマリンスタジアムのグラウンドでファンにあいさつした。グラウンドでマイクを持つと「今日はたくさんのお客様に来ていただきありがとうございます。今年１軍で活躍するであろう選手たちがこれから練習試合をしますので、ぜひ楽しんでいってください」と話した。

続けて「私は今から３３年前、高校からジャイアンツに入り宮崎でプロ野球選手をスタートしました」とルーキー時代を回顧。「（宮崎は）私の今でも大好きな場所であります。今年１年間宮崎から、そして全国から選手たちを、そして、ジャイアンツの優勝を願って応援してください」と呼びかけた。

また、「私はなぜ今年ここに来たか」と切り出すと「２年前来た時にジャイアンツが優勝したから縁起を担ぎに今年きました」と説明。スタンドのファンから大きな拍手が送られると「必ず優勝してくれると私も信じております。今日は最後まで楽しんでいってください。そして気を付けてお帰りください。ありがとうございました」と締めくくった。