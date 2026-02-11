歌手でタレントの小池美由（32）が、11日にインスタグラムを更新。妊娠を発表した。

小池は「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事ではありますが、このたび私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします」と報告した。

続けて「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告となります。安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています。無事に生まれてきてくれることを楽しみに、家族で一日一日を大切に過ごしています」と出産予定をつづった。

また「体調に気を配りながらにはなりますが、これからも変わらず大好きなお仕事と向き合っていきたいと思っていますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです。2026年2月11日 小池美由」と自身の名で投稿を結んだ。

小池は12年12月にシングル「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月にシングル「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京系「ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜」出演をきっかけに、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」、同「踊る!さんま御殿!!」などにも出演した。プライベートでは23年3月、元キックボクサーで俳優の宮城大樹と結婚した。