元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」FWの丸山桂里奈（42）が、夫の元サッカー日本代表GKの本並健治氏（62）と10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。飲み会で、支払いを持ちたくない人がいることを話した。

今回は「夫婦トラブル解消SP」。タレント夫婦がスタジオに集まった。

司会の明石家さんま（70）にサッカー界の飲み会時の支払いについて聞かれた本並氏は「年上が払います」と話した。さんまが「時代もあると思うけど、丸山の時は割り勘とかなってきた？」と聞くと、丸山は「割り勘にはなっていないですけど、私は結構、（年齢が）上の方だったので。澤（穂希）さん以外はみんな後輩なんですよ。澤さんと行くと払ってくれるんですけど、それ以外と行くと私が払わなくちゃいけないんだけど」と話した。

続けて「払いたいって思うポジションと、払いたくない…。嫌なんです、ポジションで見ちゃう」と言った。さんまが「ディフェンスが嫌なの？」と確かめると、「ディフェンスとキーパーが嫌です」と即答。すると本並氏が「なんでやねん？」とすぐに反応した。

さんまが「自分を止めてきた人たち…」と言うと、丸山は「そうです、そうです。そういう人には絶対払いたくない」と笑った。