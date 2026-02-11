サンダーのミッチェルに代わり、ホークスのリザシェイがライジングスターズへ出場
2月11日（現地時間10日、日付は以下同）。NBAは、14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手の変更を発表した。
トレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務める「Team T-Mac」に入ったエイジェイ・ミッチェル（オクラホマシティ・サンダー）が、腹部を痛めたことで欠場となった。
その代役に、アトランタ・ホークスのザカリー・リザシェイが入ることとなった。2024年のドラフト全体1位でホークスから指名されたフォワードは、203センチ90キロのサイズを持つ20歳。
昨シーズンにオールルーキー・ファーストチームに名を連ねた男は、キャリア2年目の今シーズンに41試合へ出場し、平均10.7得点3.5リバウンド1.3アシストを残している。
Hawks forward Zaccharie Risacher will replace Thunder guard Ajay Mitchell on Team T-Mac in the 2026 @CastrolUSA Rising Stars (Friday, 2/13, 9pm/et, Peacock). pic.twitter.com/QVSUF8GRnI
