ホットケーキミックスで！アレンジ自在の【デコレーションパウンドケーキ】
お店のような美しい仕上がり！【いちごのレアチーズケーキ】
現役パティシエ・megu'cafeによる、手軽で差がつく絶品ケーキ&焼き菓子レシピ。
見た目がとってもおしゃれで、味もおいしい。なのに、材料はスーパーで揃う身近なもので、特別な道具も不要！？しかも調理の工程も最小限でOK！可愛すぎるスイーツを初心者さんでも簡単に作ることができると評判です。自分で楽しむのはもちろん、誰かにあげたくなってしまうお店みたいな仕上がりに感動するはず。
■＼ホットケーキミックスで／デコレーションパウンドケーキ＜保存期間／冷蔵で2日＞
かわいすぎるカラフルなミニパウンドは、外側カリッと、中はしっとり。
基本の生地に具材を足せばアレンジ自在！ 好みのフレーバーを楽しんで。
◆材料
5×5cmのシリコンモールド スクエア型8個分
【プレーン生地】
卵……2個
グラニュー糖……60g
サラダ油……60g
ホットケーキミックス……150g
【仕上げ】
粉糖……80g
水……10g
タイムなど好みのハーブ……少々（あれば）
【アレンジ】
ショコラ生地（8個分）
ココアパウダー……5g
チョコレート（仕上げ用）……150g
ナッツ（仕上げ用）……少々（好みで）
抹茶生地（8個分）
抹茶パウダー……5g
ホワイトチョコレート（仕上げ用）……150g
抹茶パウダー（仕上げ用）……5g
紅茶生地（8個分）
紅茶葉（細かくしたもの）……2g
ホワイトチョコレート（仕上げ用）……150g
紅茶葉（細かくしたもの／仕上げ用）……4g
◆下準備
・型に溶かしバター（分量外）または油（分量外）を塗る。
・オーブンを180℃に予熱する。
◆作り方
［ 生地を作る ］
1. ボウルに卵、グラニュー糖を加えて泡立て器ですり混ぜる。サラダ油、ホットケーキミックスの順に加えて混ぜる。
2. プレーン生地はそのまま、ショコラ、抹茶、紅茶生地はココアパウダー、抹茶パウダー、紅茶葉をそれぞれ加え、よく混ぜる。
生地を2等分して半量をショコラにするなど、好みでアレンジOK！
3. 2を絞り袋に入れ、型の3分目まで絞る。
絞り袋だときれいに流し込めますが、なければスプーンでも
4. 180℃のオーブンで約20分、竹串で刺して生地がつかなくなるまで焼き、すぐに型から外す。
［ 仕上げる ］
5. プレーンは粉糖に水を少しずつ加えて好みの固さのアイシングを作る。ショコラはチョコレート、抹茶と紅茶はホワイトチョコレートを湯煎で溶かす。抹茶は溶かしたホワイトチョコレートに抹茶パウダーを、紅茶は茶葉を混ぜる。
6. 粗熱がとれた4の上に5をのせ、好みでナッツやパウダー、ハーブ（あれば）を飾る。
◆memo
同量で、18×8cmのパウンド型約1本分のケーキが作れます。
・5×5cmのシリコンモールド スクエア型 8個分
＜注意点＞
•バターは無塩バターを使用しています。
•チョコレートは基本的に板チョコを使っています。
•粉糖は、特に記載がないものは「なかない」（溶けにくいもの）「なく」（一般的なもの）どちらのタイプを使っても構いません。
•ココアパウダーは無糖を使用しています。
•オーブンの温度と時間は、電気オーブンでの目安です。機種や熱源によっても違いがあるため、焼き加減を見ながら調節してください。
•「保存期間の目安」は、作った日を含めての日数です。それぞれラップなどで包装、またはジッパー付き保存袋や密閉できる保存容器に入れて冷蔵庫で保存した際の期間です。
•SNSで紹介しているレシピと材料や作り方が異なる場合がありますが、どちらも間違いではありません。
著＝megu'cafe／『ふつうの材料だけで作る 新しいおうちカフェスイーツ』