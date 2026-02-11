昨年なでしこデビューの20歳DF白垣うのが海外移籍へ！…C大阪ヤンマーレディースが離脱を発表

セレッソ大阪ヤンマーレディースは11日、日本女子代表（なでしこジャパン）DF白垣うのが海外クラブへの移籍を前提とした準備のため、チームを離脱することを発表した。



今後は現地でのメディカルチェックを経て正式契約を締結する予定となっており、詳細は改めて発表される見通しだ。



白垣は2005年10月11日生まれの現在20歳。世代別の日本代表経験もあり、2024年に行われたAFC U−20女子アジアカップとFIFA U−20女子ワールドカップでは準優勝を経験した。昨年10月にはA代表に初招集され、ノルウェー女子代表との国際親善試合でデビュー。セレッソ大阪ヤンマーレディースではWEリーグ通算37試合出場2ゴールという成績を残しており、2024−25シーズンは5試合、WEリーグカップで3試合に出場した。