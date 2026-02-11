子どもと一緒に楽しめる♪【リッチなダルゴナココア】きれいな層のコツは？
SNSフォロワー数38万人超えの料理系インフルエンサーmisaさん。どうしたら時間や手間をかけずに「おいしそう」な料理を作ることができるかを追求し、調理工程数を極限まで減らした、簡単で見た目にもこだわったメニューを考案。
「これだけでいいの？」と感じるほど最小限の工程で、最大限のおいしさを出す、センスに溢れたmisaさんのレシピをのぞいてみませんか？
■韓国発祥のダルゴナコーヒーをアレンジ！
リッチなダルゴナココア
私自身、コーヒーが得意ではないのでダルゴナコーヒーをココアにアレンジ。
氷をたっぷり入れるのが層をきれいに見せるコツです。
◆材料・1〜2人分
A ココアパウダー……大さじ2
グラニュー糖……大さじ2
生クリーム……100ml
牛乳……適量
氷……適量
ココアクッキー（飾り）……適量
◆作り方
1）Aをボウルに入れ、ココアパウダーが飛び散らないように優しく混ぜる。
2）1)を泡立てる。とろっと角が立つくらいがベスト。ハンドミキサーを使ってもOK。
3）グラスに氷をたっぷり入れ、牛乳をグラスの七〜八分目まで注ぐ。
4）3)に2)をのせ、砕いたココアクッキーを飾る。
＜注意点＞
・大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。
著者プロフィール
misa / ミサ
長野県在住の料理系インフルエンサー。工程数を極限まで減らした簡単おもてなしレシピが得意。保育士などの資格も持ち子どもが好むメニューも発信中。思わず作りたくなるレシピの簡単さと美味しさに大きな反響を集めている。
著＝misa／『食べた人全員に「作り方教えて！」と聞かれるとっておきrecipe』