LOVE PSYCHEDELICO、25周年記念アルバムより「Last Smile (Naked New Mix)」を先行配信！楽曲制作のメイキング映像も公開

LOVE PSYCHEDELICOが4月21日にリリースする25周年記念アルバム『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』より、「Last Smile (Naked New Mix)」の先行配信がスタートした。

■メジャーデビュー時にリリースしたバンドの代表曲を“本当の完成形”としてリリース

『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』は、25年のキャリアを通して生み出されてきた多くの楽曲の中からメンバーNAOKIが厳選し、自身の手によって作曲時のイメージにより忠実なサウンドに再ミックス（＝“Naked New Mix”）した、バンドが当時脳裏に描いていた“本来の、本当の完成形”となった9曲を収録したセルフリミックス・アルバム。

本アルバムからは既に「Your Song (Naked New Mix)」が先行配信されているが、それに続いて今回「Last Smile (Naked New Mix)」が、アルバムのリリースに先駆けて配信スタートとなった。この2曲はともにメジャーデビュー時にリリースされ、バンドの代表曲となった楽曲たちだ。

合わせて、LOVE PSYCHEDELICOのプライベート・スタジオ“Golden Grapefruit Recording Studio”で行われた「Last Smile」「FLY」2曲におけるNAOKIの作業に密着したドキュメント映像も公開。｢当時脳裏に描いていた本来の、本当の完成形｣に辿り着くべく、地味ながらも細部にこだわり抜いた作業の一端をぜひその目で確かめよう。

『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』はCD、完全生産限定アナログ盤、完全生産限定カセットテープ、配信の4形態でのリリース。VICTOR ONLINE STOREでは、完全生産限定ボックスセット「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box」がリリースされる。ボックスセットには、CD、アナログ盤、カセットテープの他に、本作を記念してデザインされたオリジナル半被“LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat”が付属。2月15日23時59分までのボックスセット予約者の中から抽選で50名が、セルフリミックスを行ったNAOKIが参加のうえ本作をひも解く『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS スペシャル・リスニングイベント』招待されることも決定している。イベントでは、音響設備の整った環境で本作をいち早く試聴できるだけでなく、全楽曲をNAOKIが解説。MIX作業の詳しい内容やここでしか聞くことのできない制作秘話も披露する予定なので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.04.21 ON SALE

ALBUM『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』

■ライブ情報

『LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour』

2026年

02/28（土）東京・江戸川区総合文化センター

03/06（金）東京・人見記念講堂

03/08（日）高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) オレンジホール

03/13（金）京都・ロームシアター京都 メインホール ※追加公演

03/22（日）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

03/28（土）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール

03/29（日）福岡・国際会議場 メインホール

03/31（火）静岡・静岡市清水文化会館 マリナート大ホール

04/03（金）大阪・フェスティバルホール

04/10（金）宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

04/17（金）富山・富山県民会館

04/19（日）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂

04/22（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA

