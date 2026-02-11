松井ケムリ ほっこりロケのはずが“暗転”したワケ スタッフもギスギスし始め「マジでしんどかった」
お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ロケでの体験を語った。
過酷な仕事の話題になり、「まだオンエアしてない」と切り出した松井は、ロケでの体験を回想。「この前の大寒波中に新潟の雪山に行かされた。ロケがたまたまその日だった」といい、「マジでしんどかった。ディレクターさんも行くしかないみたいな感じで」と打ち明けた。
ロケの内容は「地域の人と触れあうみたいな。いわゆる豪雪地帯の集落で」と説明したが、「豪雪の日すぎて人がいない」と嘆いた。同行するスタッフも全員雪まみれだったといい、「ロケの趣旨もだんだん分からなくなってきて」と振り返った。
そして「ディレクターさんは行きたいけど、ドライバーさんは“いやもう無理だよ、これ以上”って、そこのちょっとした板挟みもあったりして」と苦笑いすると、スタジオの共演者らは「寒いのはマジでキツいもんな」「カメラさんもちょっと怒り出したりして」と経験があるようで、松井は「やりがいはあるけどしんどいですね」と語っていた。