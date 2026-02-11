将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が11日午前10時、大阪府高槻市「高槻城公園芸術文化劇場」で第19回朝日杯将棋オープン戦準決勝に臨み、佐藤天彦九段（38）に96手で勝利した。振り駒の結果・佐藤が先手になり戦型は相掛かりへ進んだ。

飛先の歩を切った佐藤が横歩取りのように6筋の横歩も確保した。藤井は代わりに左銀の進出という手得で対抗した。

右桂を跳ね、角筋を閉ざした佐藤がひねり飛車の陣形を整える。これに44手目、藤井が7筋の歩を突き出し、佐藤の飛先を攻めた。

相手一番の攻め駒の筋から攻め返す盲点の攻め。以降、佐藤も藤井陣の王頭へ圧力を加える攻め合いへ突入したが、藤井は自陣の安全を見切っていたようだ。

「こちらの王も薄く、際どいのかなと思った。先手のひねり飛車が安定してしまうと好型になるので、どう反発していくかがポイントだった」。激しい攻防を制し、阿部健治郎七段（36）に91手で勝利した伊藤匠2冠（23）との決勝戦へ進出した。

藤井は3、4日に東京都立川市で指された第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）第3局、9日に松山市で指された第51期棋王戦5番勝負第1局に連敗した。冬のダブルタイトル戦は共に黒星先行としたが、ひとまず3連敗を回避した。「（決勝は）しっかり読みを入れて熱戦にできるように頑張りたい」と意気込みを語った。