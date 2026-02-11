女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が12日、第94話が放送される。

ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日あの手この手とアプローチを続ける。一方、トキ（郄石）はサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子）の元を訪れ三之丞（板垣李光人）と再会する。久しぶりに母と弟と過ごす時間にトキの松江に残りたい思いが高まる。そんなトキに、タエと三之丞がかけた言葉は？

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。