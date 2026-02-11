プロボクシング元WBO世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（35）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーション（TBP）が11日、都内で会見し、4月3日に東京・後楽園ホールで自主興行「TREASURE BOXING PROMOTION 12」を開催すると発表。メインイベントでは元WBO世界ミニマム級王者でWBA世界ライトフライ級7位、WBO世界同級9位の谷口将隆（32＝ワタナベ）がWBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に挑戦することが決まった。

谷口は21年12月WBO世界ミニマム級王者だったウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に11回TKO勝ちし、2度目の挑戦で念願の世界王座を獲得。ただ23年1月、2度目の防衛戦でメルビン・ジェルサレム（フィリピン）に2回TKO負けを喫し王座陥落。その後はライトフライ級で再起し、昨年8月には井上彪（六島）に5回TKO勝ちで日本、東洋太平洋同級王座を獲得。サンティアゴ戦は約3年3カ月ぶりの世界戦となる。

対する統一王者サンティアゴは昨年3月に岩田翔吉（帝拳）に判定勝ち。フットワークを駆使してポイントアウトし、WBO世界同級王座を獲得した。昨年12月にはWBA世界同級王者だった高見亨介（帝拳）との統一戦に2―1判定勝ちし、王座統一を果たすなど日本人王者に連勝している“日本人キラー”ぶりを見せている強敵だ。

セミファイナルの123・5ポンド（約56・0キロ）契約10回戦では元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載（37＝角海老宝石）と元WBA＆IBF統一世界スーパーバンタム級王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）が対戦する。タパレスは23年4月、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に2―1判定勝ちで一気に2本のベルトを奪取。同年12月にはWBC＆WBO統一王者だった井上尚弥と4団体統一戦を行い、10回KO負け。以降は再起4連勝を飾っている。

またこの日、3月12日開催「TREASURE BOXING PROMOTION 11」の対戦カードも発表された。予定されている対戦カードは以下のとおり。

▽4月3日開催「TREASURE BOXING PROMOTION 12」

▽メインイベントWBA・WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦―レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）vs谷口将隆（ワタナベ）

▽セミファイナル123・5lbs契約10回戦―小国以載（角海老宝石）vsジェルウィン・アンカハス（フィリピン）

▽東洋太平洋スーパーウエルター級タイトルマッチ10回戦―緑川創（EBISU K’s）vs加藤寿（熊谷コサカ）

▽3月12日開催「TREASURE BOXING PROMOTION 11」

▽メインイベント日本ミドル級タイトルマッチ10回戦―竹迫司登（ワールドスポーツ）vs酒井幹生（角海老宝石）

▽セミファイナル東洋太平洋女子ライトフライ級タイトルマッチ8回戦―漣バル（ワールドスポーツ）vsカレアン・リバス（フィリピン）

▽東洋太平洋女子フライ級タイトルマッチ8回戦―山家七恵（EBISU K’s）vs柳尾美佳（花形）

▽スーパーバンタム級8回戦―福井勝也（帝拳）vsジョニベルト・バンタイ（フィリピン）

▽バンタム級8回戦―落合壱星（セレス）vsジェルソン・アリゴラ（フィリピン）

対戦カードは変更となる場合も。興行はU―NEXTで独占ライブ配信される。