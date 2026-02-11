「差し色」でマンネリ打破！【しまむら】大人コーデがシャレる♡「配色トップス」

「コーデがワンパターンになりがち」「なんだか地味見え……」そんなときは、差し色でオシャレ度アップを狙える「配色トップス」を取り入れてみて。一点投入で大人コーデをアップデートできるかも。今回はシンプルで着まわしやすいデザインを【しまむら】からピックアップしました。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

襟元のアレンジが楽しめるヘンリーネック

【しまむら】「TCPUヘンリーネックハイショクPO」\1,089（税込）

配色デザインがアクセントになるヘンリーネックトップス。ボタンの留め外しで印象変化を楽しめます。こちらは細リブ素材ですっきり着やすく、ジャンスカなどのインナーにもおすすめ。@_rico.coco__gukさんも「ヘンリーネックだからシンプルなアイテムに合わせるだけで可愛い」とコメントしています。薄手なのでロングシーズン活躍が期待できるのも魅力。

レイヤードスタイルにも使いやすいリブニット

【しまむら】「TT*PSソデハイショクPO」\1,639（税込）

袖口や襟の配色デザインが個性的なニットトップス。レイヤードスタイルにもおすすめで、袖口からカラーを覗かせるだけで、コーデのアクセントになってくれそう。@marino12131さんによると「もちもち柔らか素材」とのことで、ニットのチクチク感が苦手な人でも着やすそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@_rico.coco__guk様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M