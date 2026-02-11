フリースタイルスキー女子モーグル

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル予選が10日に行われ、中尾春香（佐竹食品）が7位で決勝進出を決めた。五輪初出場の舞台で堂々とした滑りを見せたが、ファンは競技後の姿に熱視線。「バズりそう…」などネット上で反響が広がっている。

初めて立った五輪の大舞台で、24歳の中尾が輝いた。積極的な滑りを見せると、エアもしっかりと成功。74.71をマークし、予選7位で11日の決勝進出を決めた。

会心の滑りを見せたなか、日本のファンが注目したのは競技直後の姿だ。ゴーグルを外して笑顔で得点を待つ表情に、ネット上のファンが熱視線。「美人過ぎてモデルかと思った、、、」「めっちゃ可愛い」「何だこのアイドル並みのルックスは！」「こんなかわいい子がいたとは！」「もうアイドルやん！」「バズりそう…」などの声が上がった。

中継インタビューでは初の大舞台に立ったことへのこみ上げる想いとともに、周囲への感謝を口にした中尾。決勝に向けて、その滑りへの注目度が高まっている。



（THE ANSWER編集部）