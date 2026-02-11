ラッパーのリル・ジョン（55）の27歳の息子ネイサン・スミスが遺体となって発見された。DJヤング・スレイドの名でも知られたネイサンは3日から行方不明となっていたが、6日にジョージア州ミルトン内の池で遺体が発見された。



破局したモデルで女優のニコール・スミスとの息子の訃報を受け、ジョンはピープル誌に声明を発表。つらい心境をこう伝えている。「私たちの息子ネイサンを失った悲劇に、心が引き裂かれる思いです。あの子の母親と私は悲しみに打ちひしがれています。ネイサンはこれ以上ないほどに優しい人間でした。とても思いやり深く、気遣いがあり、礼儀正しく、情熱的で、温かい心の持ち主でした。家族も、人生の中で出会った友人たちのことも心から大切にしていました。音楽プロデューサー、アーティスト、エンジニア、ニューヨーク大学の卒業生という、とても才能にあふれた若者でした」



そして、行方不明になっていた間から寄せられていた祈りや応援の言葉の数々にお礼を述べた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）