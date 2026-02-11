◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ９位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が、４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で、ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に挑戦することが１１日、発表された。ＷＢＡ同級７位、ＷＢＯ９位にランクされる谷口は、勝てば世界２階級制覇となる。

谷口は１９年２月の世界初挑戦でＷＢＯ世界ミニマム級王者ビック・サルダール（フィリピン）に判定負けを喫したが、２１年１２月にＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得。２２年４月に石沢開（Ｍ・Ｔ）を１１回ＴＫＯで下して初防衛に成功。２３年１月のＶ２戦でメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に２回ＴＫＯ負けし、王座陥落した。

同年８月にライトフライ級に転向して再起。２４年１２月に東洋太平洋同級タイトルマッチで現ＩＢＦ同級王者タノンサック・シムシー（タイ、グリーンツダ）に１―２の判定で惜敗したが、昨年８月の前戦では日本＆東洋太平洋同級王座決定戦で井上彪（六島）に５回ＴＫＯ勝ちしている。

ＷＢＡ＆ＷＢＯ王者のサンディアゴは昨年３月に岩田翔吉（帝拳）を３―０の判定で下してＷＢＯ王座を獲得、同年１２月に当時のＷＢＡ王者・高見亨介（帝拳）を２―１の判定で下して２団体王座を統一。３戦連続で日本人との世界戦となる。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗。

セミファイナルの５６・０キロ契約１０回戦では、元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者・小国以載（ゆきのり、３７）＝角海老宝石＝が元２階級制覇王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝と対戦する。

東洋太平洋スーパーウエルター級タイトルマッチ１０回戦では、王者・緑川創（つくる、３９）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝が初防衛戦で加藤寿（４０）＝熊谷コサカ＝を迎え撃つ。ミドル級６回戦では、細川チャーリー忍（４１）＝金子＝が黒部竜聖（２３）＝ワールドスポーツ＝と対戦する。

◆谷口 将隆（たにぐち・まさたか）１９９４年１月１９日、神戸市生まれ。３２歳。中１で競技を始め、神戸第一高、龍谷大で活躍。アマ戦績は５５勝（１６ＫＯ・ＲＳＣ）１９敗。２０１６年４月にプロデビュー。１９年２月にＷＢＯ世界ミニマム級王座に挑戦するもビック・サルダール（フィリピン）に判定負け。２１年１２月、ＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得。２３年１月のＶ２戦でメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に２回ＴＫＯ負けし王座陥落。身長１６２センチの左ボクサーファイター。