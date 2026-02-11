『ラブパワーキングダム2』“モテ男”に質問！ Vol.16陸大成「逆に好きにならないほうがむずいんちゃうかな」
ABEMAは、11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
【写真】あざと！クシャ顔の陸大成
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日当日となったきょうは、たいせい。
――名前、年齢、職業を教えてください。
たいせいです、現在25歳で、モデル・動画・美容クリエイターをしています。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
幼稚園かな。同級生の子がバレンタインにたくさんチョコくれるし、「たいせいくん好き〜」みたいな感じでキスしてくるし（笑）。
先生たちにもめっちゃ気に入られていて。遠足でも、飯でも先生たちが絶対俺の横にいるし。「うわ、あらゆる世代からモテてるやん」って思ってましたね（笑）。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
多分、人の懐に入るのが上手だからですかね。パッと見、僕ってすごく話しにくそうな雰囲気出てるらしいんですけども…（笑）。実際全くそんなことなくて。僕が笑顔な場面が多いから、人と打ち解けるのが早いし、懐に入るのもめっちゃ早いんですよ。
大体器用にいろいろやるし、顔もいいから。モテる要素がちょっとありすぎて、1つに絞れないですね（笑）！総合力が高すぎて、逆に好きにならないほうがむずいんちゃうかな、みたいな。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
ずるいなと思ったのはたかしで。僕もたかしも関西出身なんですよ。たかしもしゃべるのがうまいし、35歳と大人な年齢なのに愛されキャラで。たかしの存在がわかった瞬間に、「関西人は1人でええやろ！」って思ってたので（笑）。
お医者さんであるとかハイスペックな要素は、モテバトルしてるとあまり関係ない部分なので、そういうところよりも関西要素とかたかしの強さである“愛され力”みたいなところに対抗心が芽生えて「マークしとこか」となりましたね。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
いっぱい笑う子ですかね、笑い上戸な子。今回の女性メンバーの中にも、よく笑ってくれるステキな女性はたくさんいましたね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
アメフト部に入っていた高校時代ですかね。中高一貫の高校だったんですけど、僕は既にできあがっているコミュニティの中に、高校から入学したんですよ。入学した初日から学校中の男女が「あれ、誰？」みたいになって。
最初の席が廊下側だったんですけど、高校生の女子たちも、中学生の子らも僕の顔をみんな廊下に見に来てて。その中の女子全員がアタックしてくるし、みたいな（笑）。
実家から駅までチャリ通で、えぐい坂を毎日登らなきゃいけなかったんですけど、毎日モテまくりの高校生活が毎日楽しすぎて全然苦じゃなかったですもん（笑）。毎日ルンルンで登校してましたね（笑）。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
“モテ界の太陽”という僕のキャッチコピーにあるように、番組内では陽キャだし、めちゃめちゃにムードメーカーだと思います。僕といたら相手の性格も明るくなると思うんですよね。めっちゃ笑かすし、めっちゃ笑うし。僕が結構全部さらけ出すタイプなんで、相手も思わず、自分の中に眠っていた部分とか、本当は今まで出したかったけど出せてなかった部分とかもさらけ出しちゃうんですよ。
たとえば、人に甘えたいけど甘えれない自分がいるとか。でも、僕はそこの影すらも照らしちゃうから。もうみんなの太陽をしている様子を見てくださいって感じですね。
