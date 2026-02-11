今月で引退を迎える国枝栄調教師（７０）＝美浦＝と藤沢和雄元調教師による、トークショーが美浦トレセンターフプラザで開催された。

祝日もあって会場にあふれんばかりのファンが集まり大盛り上がり。最初は藤沢和元調教師が単独でのトークを繰り広げていたが、調教を終えた国枝師が途中から参加。お互いの話や、管理した名馬たちについて話をした。ファンからの質問で牝馬３冠＆日本最多のＧ１９勝を誇るアーモンドアイについて聞かれた際には「異次元という感じでした。早くからこの馬がダービーや凱旋門という風に思っていましたね。実際いろいろなことで出れなかったんですけど、仮定の話としてですけど挑戦したいと思いましたし、仮に出ていたとしたらチャンスがあったのかなと思います」と振り返る。やはり、世界の大舞台を目指せるだけの、ずばぬけた能力を持っていた。また、凱旋門賞に行くためにヨークシャーオークスを使うプランがあったようで「ドバイでライアン・ムーアが自分から私のところに来て、『是非、俺に乗せろ』と言ってきたんです。要するに、それぐらいのレベルの騎手が自ら言ってくれるような相当な確証という自信があったんだと思います」と秘話を明かし、会場からどよめきのような声が上がった。

あと２週間となった調教師生活。藤沢和元調教師から「まだ数週間迷惑かけますけど、応援してやってください。私も応援します」とエールが送られると、「今週が勝負ということなんで、馬券よろしくお願い致します」と国枝節でトークショーを締めくくった。