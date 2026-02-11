モンクレール グルノーブル 2026年秋冬──アスペンの雪山で描かれた、機能と美意識の現在地
モンクレール グルノーブル（Moncler Grenoble）は、2026年秋冬コレクションを、アメリカ・コロラド州アスペンにて発表しました。
舞台となったのは、ロッキー山脈の麓、夜の雪山。月明かりに照らされたモーグルバーンがそのままランウェイとなり、来場者は観客であると同時に、ブランドが用意した「マウンテン体験」の参加者として、その空間に身を置くことになります。
この発表は、単なるファッションショーではありませんでした。2日間にわたり展開されたのは、自然、身体、機能、そして装いが一体となる、没入型の体験。そのすべてが、モンクレール グルノーブルの思想を体感させるために設計されていました。
アスペンという場所が語る、モンクレールの原点
アスペンは、モンクレールの歴史と深く呼応する土地です。1950年代、ブランドがアルピニズムとともに歩み始めた時代、アスペンもまた、スポーツと文化が交差するマウンテンリゾートとして独自の発展を遂げてきました。ヨーロッパのアルプスと、アメリカのロッキー山脈。異なる文化圏にありながら、自然と向き合い、身体を動かし、その中で美意識を育んできたという点で、両者は共通の価値観を共有しています。今回のコレクションがアスペンで発表されたことは、偶然ではなく、ブランドのDNAを現在へと引き寄せる必然的な選択でした。
「ARS IMITATUR NATURAM」──進化するヘリテージという思想
今季のコレクションを貫くコンセプトは、「ARS IMITATUR NATURAM（芸術は自然を模倣する）」。
モンクレール グルノーブルは、この古典的な思想を、過去をなぞるためのものとしてではなく、未来へと更新するための指針として捉えています。ヘリテージとは、保存されるべき遺産ではなく、時代とともに形を変えながら受け継がれていくもの。過去から学び、現在の技術と感性を重ね合わせ、独自の未来のヘリテージを定義する──その姿勢が、今季のコレクション全体に通底しています。
山が生んだ美学──自然と都市を横断するワードローブ
コレクションは、純粋なスキーウェアの枠にとどまりません。アメリカとヨーロッパ、それぞれのマウンテンカルチャーが交差し、ゲレンデから都市空間へとシームレスにつながるライフスタイルが描かれています。雪山の風景から着想を得たカラーパレットや、自然光の移ろいを思わせるトーン。モチーフとして随所に現れるのは、アスペンの葉。土地そのものの記憶が、グラフィックやディテールとして服に刻まれています。
1950年代アメリカン・エレガンスの再解釈
今季のシルエットには、1950年代のアメリカに見られたエレガンスが反映されています。ウエストを自然にシェイプしたライン、ボリューム感のあるアウター、クラシックなジャケットの構造。それらが、ダウンキルティングや機能素材と融合することで、新たな均衡を生み出しています。当時、機能服が天然素材で仕立てられていた時代へのオマージュも随所に感じられ、過去と現在が静かに重なり合います。
素材とディテールが語る、時間のレイヤー
素材選びは、コレクションの表情を決定づける重要な要素です。シアリング、ローデン、ツイード、ニットといった温もりのある素材に加え、ハンドドローイングによるマップモチーフ、ウエスタン調のパイピングやフリンジ、繊細な刺繍が施されています。それらは決して装飾的に主張するのではなく、時間を重ねた自然の風景のように、静かな詩情を纏いながら存在しています。
極限環境に応える、パフォーマンスの最前線
モンクレール グルノーブルの核にあるのは、やはり機能性です。防水性、防風性、透湿性を高次元で融合させたスキーおよびスノーボードギアは、極限の環境下でも確かなパフォーマンスを発揮します。今季は、スノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイトによる「WHITESPACE」とのコラボレーションも実現。高機能なギアに、フローラルモチーフやアスペンリーフといった意匠を重ねることで、実用性と美意識が共存する世界観が完成しています。
グローバルコミュニティが集う場として
今回の発表には、世界各地からアスリート、アーティスト、文化人が集いました。モンクレール グルノーブルが描くのは、単なるファッションの枠を超えた、価値観を共有するグローバルコミュニティの姿です。また、アメリカ初となるモンクレールのフラッグシップショップのオープンも発表され、ブランドが次なるフェーズへと進む節目を象徴する場ともなりました。
山で生まれ、未来へと続く服
山で生まれ、山に根ざし、未来へと続いていく。モンクレール グルノーブルが提示したのは、機能と美しさが分断されることのない世界です。アスペンという場所で、自然とともに行われた今回の発表は、その思想を最も純度の高い形で体現するものでした。服は環境に適応し、身体を守り、同時に感性を刺激する存在である──そのメッセージは、静かに、しかし確かに観る者の記憶に刻まれます。
INFORMATION
モンクレール クライアントサービス
TEL: 0120-938-795
