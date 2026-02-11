前代未聞!?　銅メダル獲得直後に“浮気”を告白「人生で最悪の1週間だった」　ノルウェー男子バイアスロン代表【冬季五輪】

銅メダル獲得後、涙ながらに自身の浮気を告白したレグライド(C)Getty Images

メダリストの仰天告白を受け、世界中に衝撃が広がっている。

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月10日、バイアスロン男子20キロが行われた。この種目で銅メダルを獲得した28歳のストゥルラホルム・レグライド（ノルウェー）がレース後、涙ながらに自身の“浮気”を告白。「人生で最悪の1週間だった」などと語り、謝罪した。

これは母国の『ノルウェー放送協会（NRK）』のインタビューに対して答えたもので、欧米メディアを中心に報じられている。英大手紙『The Guardian』は「過去6か月の私生活について打ち明けて視聴者を驚かせた」と伝えた。

レグライドは「今日、これを見ていないかもしれないある人に伝えたいことがある」と切り出すと、続けて「半年前に人生最愛の人に出会った。世界で最も美しく、素晴らしい人だ。しかし3か月前、私は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまった。それを1週間前に彼女に打ち明けた。この1週間は人生で最悪の日々だった」と吐露した。

「私は人生における金メダルを手にしていた。多くの人が私のことをこれまでとは違う目で見るようになるだろうが、私には彼女しか見えていません。ここ数日、スポーツは二の次だった。この喜びを彼女と分かち合えたらと願わずにはいられない」