あの、ニッポン放送『あののオールナイトニッポン0』3月末で終了を報告 ハード稼働「エグかった…」支えた“ラジオ愛”
歌手・あのが、10日深夜放送のニッポン放送『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜 深3：00）に生出演。番組が3月で終了となることを伝え、心境を語った。
【写真】就任当時…パーソナリティーを務めるあの
番組の途中で「ここで番組からお知らせがあります。2023年4月4日からスタートした『あののオールナイトニッポン0』ですが、3月31日の放送で最終回となります」と報告。「はい、こちら本当です！ウソではなく本当の話です」と伝えた。
2022年の1月に単発で放送し、単発放送を含めるとこの春でまる4年経つという。「いやーでも、始まりがあれば終わりがあるのでね。どこかで終わるかというのは、みんなわかんなかったと思いますけど。正直めっちゃ迷った、辞める辞めないみたいなのは」と振り返り。「去年めっちゃ迷って、っていうか1年目から迷った」と明かし、それでも3年間やり切ったとして昨年、やめることを決断。「続けるという選択肢もあった」ことに感謝を伝えた。
深夜3時の生放送という番組について、「ありえないスケジュールの中で地方から深夜3時、ラジオのために帰ってきてまた地方行って…」などと、過酷なスケジュールを「エグかった」と吐露。それでもラジオへの愛をたっぷりと語り、「たくさん迷ったうえでの決断」とした。
「めっちゃ頑張ったよ、ボクは」「中学も高校も3年続けられなかったから」などとしみじみ。「しんどかったけど、1人じゃないと思わせてくれたのもラジオだった」「最後は、ガチっと決まったというか、『終わりましょう』って」「まじでラジオやってよかったしかない。だからこそやめれるなって思う」と、さまざまな感情を伝え、「めっちゃすがすがしい気持ちで卒業できる」などとすっきりとした様子で伝えた。
同番組は、毎週火曜の深夜3時に生放送で送る。2023年4月に初回が放送され、今年3月31日でまる3年となる。
