アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ待望の新作『The Mummy 4（仮題）』が、ユニバーサル・ピクチャーズより2028年5月19日に米公開となることがわかった。米などが報じている。

本作は2025年11月に企画がもので、『ハムナプトラ』シリーズとしては約20年ぶりの復活作。主人公リック・オコーネル役のブレンダン・フレイザー、エヴリン・カナハン役レイチェル・ワイズが復帰を果たすことも正式に伝えられた。

新作にて監督を務めるのは『スクリーム』シリーズのマット・ベティネリ＝オルピンとタイラー・ジレット。脚本は『ファミリー・プラン』（2023）のデヴィッド・コッゲシャルが執筆し、オリジナル版シリーズのプロデューサーであるショーン・ダニエルも復帰する。フレイザーはエグゼクティブ・プロデューサーも兼務する。

あらすじなど詳細はベールに包まれている状態だが、既報によると「3作目の出来事を無視した」続編になるという。ホラー映画の旗手として勢いを増すオルピンとジレットのコンビが、『ハムナプトラ』シリーズの安定した人気に新たな風を巻き起こしてくれそうだ。

エヴリンの兄ジョナサン・カナハン役を演じたジョン・ハナーもつい先日「続投について正式オファーを受けたらぜひ出演したい」と前向きなを見せていたところ。賑やかなオリジナルキャストの再集結と合わせて、新キャストの情報も心待ちにしよう。

『ハムナプトラ』シリーズは、古代エジプトの呪いやミイラの復活をテーマにした人気シリーズ。第1作『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』（1999）ののち、『ハムナプトラ2/黄金のピラミッド』（2001）、『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』（2008）が製作された。スピンオフ『スコーピオン・キング』（2002）『スコーピオン・キング2』（2008）も人気を博している。

主演のフレイザーは『ザ・ホエール』（2022）で主演男優賞を受賞、2026年2月27日に日本公開の最新作『レンタル・ファミリー』も本年度のアカデミー賞有力候補として注目を集めている真っ最中だ。またワイズも『ナイロビの蜂』（2005）にてアカデミー助演女優賞受賞に輝いた後、『女王陛下のお気に入り』『ブラック・ウィドウ』など多岐にわたる活躍を続けている。オスカー俳優2人の再集結とあって、『ハムナプトラ』新作は見ごたえある作品となるに違いない。

