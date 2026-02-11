俳優キム・ウビン、結婚後初めて公の場に姿を現す！スーツ着ていつにも増してダンディーに【独自写真】

俳優キム・ウビンが、結婚後初めて公の場に姿を現した。

2月11日、キム・ウビンはグランドハイアットソウルで開催されたイベント「ポールスター（Polestar）メディアデー」に登場した。彼はスウェーデンの自動車ブランド「ポールスター」の韓国アンバサダーに抜擢された。

【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、結婚式の写真を初公開

キム・ウビンは、ベージュのスーツに白色のタートルネックを着て、スタイリッシュな車と調和している。また、ピアスを着用し、ポイントを加えた。大人の洗練された雰囲気を醸し出し、魅力が最大限に引き出されている。

キム・ウビン

なお、キム・ウビンは女優シン・ミナと10年にわたる交際を経て、2025年12月に結婚式を挙げた。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。