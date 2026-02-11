¼ó¤Î¸å¤í¤Ë¤â¤Ã¤³¤ê¤È¤ªÆù¤¬¡Ä¡ª ´ÊÃ±¡È¼ó¸ª¤Û¤°¤·¥È¥ì¡É¤ÇÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë
PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¼ó¸ª¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤ÎananÀ¤Âå¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡õ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤Û¤°¤·¤ÆÀ°¤¨¤ì¤Ð´é¤Þ¤ï¤ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¤Û¤Ã¤½¤ê¡¢¤·¤«¤âÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¡ª
¥³¥ê¡á»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¡£·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¡ª
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯¡¢´¬¤¸ª¡¢ÇÇØ¤Î»°½Å¶ì¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¿Í¡£
¡ÖËÜÍè¡¢¶ÚÆù¤ÏÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ý½Ì¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤«¤é¸ª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ëÁÎË¹¶Ú¤¬¿¤ÓÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÊý¤¬¡¢20¡Á30Âå¡¢Áá¤¤¤È10Âå¤«¤é¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤ÈÈþÍÆÀ°ÂÎ»Õ¤Î°æ¾å¹ä»Ö¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡¢»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë»Ï¤Þ¤ê¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¶ÚÆù¤¬¿¤ÓÀÚ¤Ã¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¤È·ìÎ®¤¬ÂÚ¤êÎä¤¨¡¢¤½¤³¤Ë»éËÃ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤Ë¤â¤Ã¤³¤ê¤È¤ªÆù¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¼ó¤ä¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ì¤Ð¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡ª ¥³¥ê¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤ÎÉÔÄê½¥ÁÊ¤ÎÇº¤ß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Û¤°¤·¤¿¤¤¶ÚÆù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
CHECK¡Ã¤Þ¤º¤Ï¶ÚÆù¤Î°ÌÃÖ¤ÈÌ¾Á°¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦
¸ª¹Ã¹ü¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢É©·Á¶Ú¡£¤³¤³¤¬¼å¤¤¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÇÇØ¤¬°²½¤¹¤ë¡£É©·Á¶Ú¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÎË¹¶Ú¤¬¼ý½Ì¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Æ¬¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ó¤È¸ª¹Ã¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤°¸ª¹Ãµó¶Ú¤Ë¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤âÆüº¢¤«¤é¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶ÚÆù¡£¹ÇØ¶Ú¤Ï¥ï¥¤«¤é¹ø¤Î¸å¤í¤Þ¤ÇÊ¤¤¦¶ÚÆù¤Ç¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ª¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ì¤º¡¢´¬¤¸ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Èþ»ÑÀª¡õÁé¤»¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤4¤Ä¤Î¥³¥È
¡ ¶ÚÆù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹â¥¹¥È¥ì¥¹¡ÜÄ¹»þ´ÖÆ±¤¸»ÑÀª¡×¤¬°ìÈÖNG
½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿ô»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëPCºî¶È¤ä¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¡£¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¸ª¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢1»þ´Ö¤Ë1²ó¤ÏÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¶ÚÆù¤Ï¿´Íý¾õÂÖ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¤äÆ°²è´Ñ¾Þ¤Ê¤É³Ú¤·¤¤»þ¤Ï¶ÚÆù¤Î¸Ç¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤Ï¤°¤Ã¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ê·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò¡ª¡×
¢ ¹ü¤ÎÏÄ¤ß¤è¤ê¡¢¶ÚÆù¤ÎÏÄ¤ß¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×
»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÏÄ¤ß¡£¹ü³Ê¤è¤ê¤â¡¢¶ÚÆù¤Î¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤½¤¦¡£¡Ö¶ÚÆù¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇØÃæ¤ò½Ì¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡È¼çÆ°ºî¶Ú¡É¤È¡¢È¿ÂÐ¤ËÂç¶»¶Ú¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÙÉ¹³¶Ú¡É¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ý½Ì¤¬¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È¡¢¹ü³Ê¤ÎÏÄ¤ß¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¶ÚÆù¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
£ ¸ª¹Ã¹ü¤òÆ°¤«¤¹¤È³ì¿§»éËÃºÙË¦¤¬³èÀ²½¤·¡¢Á´¿ÈÁé¤»¡ª
¶áÇ¯¡¢²á¾ê¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¡ÈÁé¤»ÂÎ¼ÁºÙË¦¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë³ì¿§»éËÃºÙË¦¡£¤³¤ì¤¬Â¿¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ó¤ä¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¡£¡Ö½¸Ãæ¤·¤ÆÆ°¤«¤»¤Ð¡¢³ì¿§»éËÃºÙË¦¤¬³èÀ²½¤·Áé¤»¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿TVÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢1½µ´Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î±¿Æ°¤òÂ³¤±¤¿¿Í¤ÎÂÎ½Å¤¬Ìó2.5kgÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¤ Æü¾ïÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ëÃåÍÑ¤ÏÁ´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤¬¡Ä
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡£¡Ö¤«¤«¤È¤¬Éâ¤¤¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤í¤¦¤ÈÆ¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ó¤ä¶ÚÆù¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµÓ¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡©¡ÖÆ±¤¸Â¦¤À¤±¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸±¦¤ÎµÓ¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢»ÑÀª¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ë¤ä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
WARMING UP
¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¸ú²ÌUP¡ª ²¡¤¹¤À¤±¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
´ÊÃ±¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£¼ó¤Î¸å¤í¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿»éËÃ¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¡¢·ìÎ®¤òÂ¥¤½¤¦¡£¤É¤ì¤â¡¢40ÉÃ´Ö²¡¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ª¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
TRY¡Ã¤¹¤Ù¤Æ1¥»¥Ã¥È30¡Á40²ó
¸ª¡¦¼ó¡¦¸ª¹Ã¹ü¤Î³ÆÉô°Ì¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¤Û¤°¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º3Áª¡ª ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤êÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£°ìÆü¤ÎÈè¤ì¤â¥ê¥»¥Ã¥È¡£ËèÆüÂ³¤±¤ë¤È¡¢Áá¤¤¿Í¤Ï1¤«·î¤Ç¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡ ¸ª²ó¤·¡¡¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¸ª¤ò¤Û¤°¤·¡¢²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤è¤¦
º¸±¦³Æ30¡Á40²ó¡£¸ª¤ËÃÖ¤¤¤¿»Ø¤¬¡¢¸ª¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤òËÉ¤°¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¡£¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ÎÆ°¤¤¬¥Ä¥é¤¤¿Í¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤òÆ±»þ¤Ë¸å¤í¤Ë²ó¤¹¤À¤±¤Ç¤âOK¡£¤½¤ÎºÝ¤â¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ï¾å¸þ¤¤Ë¡£
¢ ¼ó¿¤Ð¤·¡¡¼ó¸å¤í¤Î¤â¤Ã¤³¤ê´¶¤ò²ò¾Ã¡ª PC¼ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¼ó¤Ë¤â¸ú²ÌÅª
Î¾¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¡¢Ìô»Ø¤Î3ËÜ¤Ç¡¢¤¦¤Ê¤¸¤Ë¤¢¤ë¼ó¤Î¹ü¤Îº¸±¦¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¤ò¸«¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢»Ø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀµÌÌ¤ò¸«¤ë¡£¼ó¤Î¸å¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿¿¾å¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£
£ ¸ª¹Ã¹ü³«ÊÄ¡¡´¬¤¸ª¤äÇØÃæ¤Î´Ý¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢Î©¤Á»Ñ¤âÈþ¤·¤¯
Æ¬¤Î¸å¤í¤ÇÎ¾¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Éª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤¯¡¦´ó¤»¤ëÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£ÁÎË¹¶Ú¤Î¾åÉô¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤¬¼ý½Ì¤·¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤¬¤Û¤°¤ì¤ÆÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¸ª¤¬³«¤¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤â¤¹¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¡£
