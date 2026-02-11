お笑い芸人の山田ルイ53世さんは、これまでに引きこもりや低迷など数々の挫折を経験したことから、「『挫折や失敗は、必ず糧にせねばならぬ』との風潮は、気が滅入る」と語ります。そこで今回は、山田さんの著書『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【写真】山田ルイ53世さん「常日頃から『趣味も特技もない』と公言している」

趣味と呼べるものがない

筆者には趣味と呼べるものがない。とりたてて、というか、全くないのだ。

乾杯漫才で世に出る前、釣りやらボーリングに挑戦したこともあったが、それも半年足らずで終了。

そもそも、好きで始めたことでもなかった。それぞれ凝っていた先輩がおり、彼らと上手く付き合うため、平たく言えば取り入って可愛がってもらうために、無理矢理始めただけである。

金もないのに竿やマイボールを購入し気張ってみたが、やはり興味が持てないものに「夢中のフリ」を続けるのは限界があった。

それは、先方にも伝わるようで、

「……お前、本当は好きじゃないだろ？」

とツッコまれ、まるで、

「お前、スパイだな！」

と看破されたような気まずい時間が訪れた。

なかなか理解されない

筆者が担当する、とある新聞のお悩み相談のコーナーでも、

「熱中するものが無い」

「好きなものはあるが、語れるレベルではない」

などと、趣味に関する嘆きを見かける。



『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（著：山田ルイ53世／大和書房）

昨今よく耳にするワークライフバランスなる言葉とともに、

「仕事だけでなく、趣味も楽しもう」

といった考えがやたらと持て囃されているが、裏を返せば、「仕事しかすることがない人間はつまらない」と断じられているようで、いい気はしない。両肩を巨大ペンチで挟まれ締め上げられているような肩身の狭さである。

こちとら、常日頃から「趣味も特技もない」と公言している身。まあこの先、「ハマる」ものに出会う可能性がゼロとは言い切れぬが、そうならなくとも、何も困ることはないのだ。

……と心底思っているのだが、これがなかなか理解されない。それどころか、

「かわいそうな人……」

という哀れみの目を向けられる瞬間さえある。どうも釈然としない。

意地の悪い思考に取り憑かれてしまう

周囲では、やれ何それの資格を取っただの、どこそこの＊＊大使を仰せつかっただのとかしましく、SNSのプロフィール欄を見れば、趣味や資格を引き連れた「#」で大渋滞である。もはや、何が好きで何が得意か分からない。

いや、何かの分野において深い知識を持つのは素晴らしい。こと芸能界においては、仕事やトークの幅が拡がる、というメリットも重々承知している。

たとえば筆者の相方、ひぐち君は、数年前、ワインエキスパートなる資格を取得し、その方面からオファーも頂いているようだ。

ただ、筆者のような人間は、芸能人が資格を取った、今＊＊に夢中だなどと喧伝し始めると、

「“オフィシャル太鼓持ち”になったんだな……」

などと意地の悪い思考に取り憑かれてしまう。

何かの資格を拠り所に、その界隈を語る“資格”を得て飯を食うとなると、基本、悪口は吐けなくなる。そんな人の喋ることを、全面的に信頼して良いのかと、相方にも穿った視線を向けてしまう。

趣味を語るほど悪趣味な行為はない

そもそも、「語れるレベルの趣味」とは何だろう。

趣味とは、個人が楽しみや関心を持って行う活動や嗜好。「語れる」という物言いは、裏を返せば、「語るには資格が要る」と言っているようなものだ。極めなければ語れないのなら、もうそれは趣味の範疇を超えている。

身も蓋もないことを言えば、そもそも趣味を語る行為ほど、悪趣味な振る舞いはないと思う。

これまで、コチラが興味のない場合でも、延々と熱を持って喋る「趣味人」と幾度も対峙してきたが、相手が気持ちよくなるような相槌を打ちながら傾聴するのは、それはそれで根気とテクニックが必要。

「ハイ！」「よいしょ！」

「ハイ！」「よいしょ！」

と高速餅つきパフォーマンスの、ひっくり返し役に突如抜擢されるようなもので、息が合うはずもない。いつ、手の甲が砕けても不思議はないのだ。

「語れるほどの……」などと意味不明の謙遜を口にするより、そもそも語るのを控えてはどうだろう。同じ趣味を持つ同士ならまだしも、全く関心のない趣味を「語れるレベル」の熱量で聞かされる苦痛を想像してほしいものだ。

筆者には、趣味はない。

そこそこ苦じゃなく続けられること、程度の意味が趣味だとしたら、

「生きること、それ自体」

が筆者の趣味かもしれない。

※本稿は、『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（大和書房）の一部を再編集したものです。