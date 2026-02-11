人生の最終段階をどう迎えるか。多くの人が意識しながらも、家族と十分に話し合えていない話題なのではないでしょうか？ 終末期医療や延命治療についての読者アンケート結果からは、事前の共有がないまま判断を迫られた家族の戸惑いや後悔が浮かび上がりました。

回答者数……653人／平均年齢……61歳

質問１：終末期の医療について「家族で話し合ったことがある」という方は具体的な内容について教えてください。

●義父が94歳で存命で義母が長年認知症で介護し、その時も延命治療無しでと言う選択をしたので義父もそうする予定を選択しています。自分達も子供が離れて暮らすのでなるべく迷惑かけないと考えてます（パート・56歳）

●延命治療も含めて、入院が長くなる治療を選ばないように話している（会社員・57歳）

●延命治療はせず痛みを緩和する治療なら受けたいと夫婦で書面に残している。書類の場所を子供に伝えている。（主婦・59歳）

●夫が癌治療をしています。ターミナルについてもソーシャルワーカーさんと話しています。（会社員・58歳）

質問２：終末期の医療について「家族で話し合ったことがない」という方はその理由について教えてください。

●まだ早いと思ってしまう（パート・56歳）

●いつ何があるかわからないので必要性は感じているが日々目の前のことに流されて後回しになっていてまだ何も話せていない（会社員・56歳）

●親族が離れて暮らしている、一人暮らしなのでなかなか話し合いの機会がない（自営業・57歳）

●家族の死について話すのはタブーだと考えているから（無職・58歳）

質問３：ご自身の家族の死について、後になって「こうしておけばよかった」と後悔していることはありますか？

●母が気を遣って「良くしてもらっている」「大丈夫」というのを見抜けず、言葉通りに信じてしまい、妹に任せっきりにしてしまったが、ろくに世話もしてもらえず随分と我慢していたと後でわかった（会社員・56歳）

●父が倒れて亡くなった時に、延命治療なく亡くなったのですが、あっけなかったです。もう少し何かできたのではと思うことがあります。（会社員・58歳）

●母が心臓発作で一度も意識が戻らないまま亡くなったのでもっと最後はどうしてほしかったのか聞いておけばよかった。 （主婦・58歳）

●コロナ禍、遠方在住だったため、看護・介護をすることなく永遠の別れをすることに…。寄り添うことができず、申し訳なかったと後悔しています。（会社員・57歳）

質問４：人生の最後はこうありたい、という希望はありますか？

●とにかく痛いのは嫌なので、緩和ケアを受けたい、家族に迷惑をかけたくない（会社員・55歳）

●施設に入所して気を遣わず子どもたちに世話をかけず気楽に過ごした後、痛みや苦しさの少ない方法で天寿を全うできたら言うことがないなと常々思っています（会社員・56歳）

●持ち物をゼロで死にたいと思っています。（自営業・59歳）

●ピンピンころりで死にたい。前日までは普通に暮らし、当日は花の世話をしながら倒れて死にたい。 （パート・58歳）

「正解」はなくても、共有はできる

終末期医療に絶対的な正解はありません。

しかし、事前に考えを共有しておくことで、家族が判断を迫られた際の迷いや後悔を減らすことは可能です。

アンケート結果からは、話し合いそのものが家族にとって心理的負担である一方、経験後には「話しておけばよかった」という声が多く聞かれます。

終末期を「いつかの話」として避け続けるのではなく、人生の一部として向き合う姿勢が求められていると言えるでしょう。