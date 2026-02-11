タレントのGENKING.さんは2月10日、自身のInstagramを更新。イメチェンした姿を披露しました。（サムネイル画像出典：GENKING.さん公式Instagramより）

タレントのGENKING.さんは2月10日、自身のInstagramを更新。イメチェンした姿を披露し、反響を呼んでいます。

「大好きな髪色」

GENKING.さんは「Blonde is back　10年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」とつづり、透明感あふれる美しいヘアカラーを披露しました。サラサラのロングヘアにホワイトブロンドの髪色が映え、圧巻のビジュアルが際立っています。

さらに「ちなみにブリーチ全部で3回、カラー1回　合計8時間　笑」とも明かし、この髪色になるまでに時間がかかったことも報告しています。

この投稿にファンからは、「懐かし過ぎます　大好きな髪色」「いいね　カワイイ」「最強過ぎます」「やぱさなたんはこれでないと！かわいい！」「バービー人形みたいかわいいです」「本当におきれいです」「すてき過ぎます」との声が寄せられました。

「やっぱり金髪が1番似合う」

GENKING.さんは1月15日の投稿で、「金髪復活　楽しみ過ぎるお仕事決まって、勢いでイメチェン」とつづり、きれいなブロンドヘアを披露。コメントでは、「かわい過ぎる　美しいよぉー」「きれいでかわいくて……憧れます」「やっぱり金髪が1番似合うと思うから、ずっと金髪で居てほしい　本当にきれい〜」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)