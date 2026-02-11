月50万円の生活費をどう回す？ 年金・配当・労働で暮らす65歳男性の老後
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（59歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：1800万円
現在の預貯金：650万円、リスク資産：5500万円
これまでの年金加入期間：国民年金19カ月、厚生年金417カ月、企業年金
老齢厚生年金（厚生年金）：14万2150円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金5万9685円
配偶者の年金や収入：なし
その理由として「2年浪人したので、社会人になるのが遅れたことと、58歳で早期リタイアしたので」仕方がないものの、「きちんと勤め上げた方より年金受給額は低い」と語っています。
ひと月の支出は平均すると「50万円前後」と記述があり、「年金だけでは足りない」と回答されています。
現在は「シルバー人材センターで定期勤務に従事」していて、「月に15日ほど稼働で7万〜10万円ほど稼いでいます。収入は全額家計に入れております」と投稿者。
加えて単発のアルバイトで「月に6万円程度は収入があります。この収入は全額お小遣い。その他に米国株投資で年4回配当金収入（1回につき約40万円）」を得ているとあります。
ただ、今後については「年金支給額が急に減少する不安があります」とのこと。年金制度の先行きに危機感を抱いておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
