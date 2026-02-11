ロッテは11日、2026シーズンの開幕戦となる3月27日（金）の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時30分試合開始）で球場全体を使用した「コレオグラフィー」を実施決定を発表した。

2024年以来、2年ぶりとなるホームでのシーズン開幕戦を盛り上げるべく千葉ロッテマリーンズ応援団の協力のもと、ビジター外野応援席を除く約26,000人規模でコレオグラフィーを実施する。

スタジアムを白と黒のチームカラーに染め上げ、ファンとチームの結束を表現。コレオグラフィーでは、当日の観戦チケットとセットになっているアイテムである「ビニールバッグ」を使用する。来場のファンが一斉にビニールバッグを掲げることで、球場全体で一体感のあるビジュアルを作り上げる。

また、ビニールバッグは、コレオグラフィーのためだけでなく、試合観戦時はもちろん、日常生活でも使用できる実用性を備えたアイテムとして企画されている。ビニールバッグは、ホワイトとブラックの2種類があり、コレオグラフィーのデザインに基づき各座席にあらかじめ配置されるため、購入者による選択はできない。

なお、開幕戦となる3月27日（金）西武戦のチケットは、2月13日（金）10時00分からファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売を皮切りに、順次販売。