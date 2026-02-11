“ケアベア”ポップアップが新宿で開催へ！ 人気の「フェイラー」コラボも登場
アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”のポップアップストア「FLUFFY LAND」が、2月21日（土）〜3月2日（月）までの期間限定で、東京・新宿にあるルミネエスト新宿で開催される。
【写真】チアベアとスターをデザイン！ 「フェイラー」コラボアイテムが登場
■カスタムアイテムも
今回開催される「FLUFFY LAND」は、雲の上のかわいらしい世界観を表現した空間で、人気ブランドとのコラボアイテムや限定商品が展開される、期間限定のポップアップストア。
注目は、「PLAZA」オンラインストアで予約分が即日完売した「フェイラー」とのコラボレーションハンカチ。チアベアとスターのかわいらしいデザインを「フェイラー」の特徴である“シュニール織”ならではの優しい風合いで仕上げたアイテムが本ポップアップでも販売される。
また、ポーチやチャームを自分好みにカスタマイズできる限定アクセサリーもラインナップ。それぞれのベアが持つ異なるメッセージを組み合わせて、世界に1つだけのデコレーションが楽しめる。
さらに、税込5000円以上の購入者に限定ノベルティが配布されるほか、2月21日（土）には、PLAZA ルミネエスト新宿店で、チアベアに会えるグリーティングイベントを開催。なお、グリーティングイベントは当日の状況により、整理券を配布する可能性があるという。
Care Bears TM and related trademarks：
TM ＆ （C） 2026 Those Characters From Cleveland， LLC
Used under license by PLAZASTYLE．
