²Ö´§¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡1987Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢²¼±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¡¢²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯·î¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿¤ÎÍ§¤ÈÅ¨¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¡×¤È²Ö´§¤ò¤Ä¤±¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¥Ã¥Á¥ç¥ê¡¼¥Ê¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥å¥¿¡¼¥Ã¥ì¥ë¡¦¥¤¥í¥Ê¡£¸æÇ¯74ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢ÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡80Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÀ¤³¦¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¥Á¥Ã¥Á¥ç¥ê¡¼¥Ê¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë!¡×¡Ö²û¤«¤·²á¤®¤ë!¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Î»Ñ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¯¼£²È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¤¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Á¥Ã¥Á¥ç¥ê¡¼¥Ê¤Ï1970Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£79Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÖÎÐ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÌÜ¶Ì¸õÊä¤È¤·¤ÆÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¡£87Ç¯¤Ë²¼±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤È¡¢²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ê¤ê¡¢88Ç¯¤ËÆñÌ±µßºÑ¤È¥¨¥¤¥ºËÐÌÇ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼½Ð±é¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤ËÀ¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£