¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡×Èþ¤·¤¹¤®¤ë½ÀÆ»²È¡¢¥Ó¥í¥Ç¥£¥ÉàÆ©¤±Æ©¤±Çò¥É¥ì¥¹á¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤ï¤¢¡×¡Ö¶á¤Å¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¡×
172¥»¥ó¥Á¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡àÈþ¤·¤¹¤®¤ë½ÀÆ»²Èá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥À¥ê¥¢¡¦¥Ó¥í¥Ç¥£¥É¤¬Æ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹¤¤¼ÇÀ¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËÇò¤¤Æ©¤±Æ©¤±¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç²£¤¿¤ï¤ê¡¢¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤½ÀÆ»²È¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¤ï¤¢¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡ª¡×¡Ö¶á¤Å¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö½÷¿À¤À¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ó¥í¥Ç¥£¥É¤Ï2021Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò½ÀÆ»48¥¥íµé¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï57¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë½ÀÆ»²È¡×¡Ö9Æ¬¿ÈÈþ½÷¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£