¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¡¡WBCÍ½È÷ÅÐÏ¿Æþ¤ê¤â¡ÖËÍ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¿ù»³¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤ËÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ê6Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£11Æü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£±¦ÏÓ¤Ï¡ÖËÍ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤±¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈWBCµå¤Ç¤ÎÎý½¬¤â¹Ô¤¤½àÈ÷¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
WBCÆüËÜÂåÉ½¡¡Í½È÷ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
Æ£Ê¿¾°¿¿¡Ê³ÚÅ·¡Ë
º£°æÃ£Ìé¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë
¶â´ÝÌ´ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë
¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë
¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡ÊÀ¾Éð¡Ë