¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×à¥í¡¼¥¢¥ó¥°¥ëá¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡ª¥¿¥ì¥ó¥È±§ÌîÇµ¤µ¤é¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥¤¡ª♡¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ë´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±§ÌîÇµ¤µ¤é¤µ¤¬¸ø³«¤·¤¿»Ïµå¼°¤Î»×¤¤½ÐÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öplay by sports¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤ÎÈ¯É½¡¢¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢3·î23Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¥¢¥×¥ê¡Öplay-by-sports¡×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿»Ïµå¼°¤ò2²ó¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£
¡¡²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¸«»ö¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢play by sports¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤È¡¢¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡±§ÌîÇµ¤Î»×¤¤½ÐÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾Ð´é¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¤¤è¡×¡Ö»Ïµå¼°¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¡Ö¤µ¤é¤µ¤µ¤ó¤ÎÇÛ¿®Ëè²ó³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤é¤³¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¥¤¥¤¡ª♡¡×¡ÖÀ¸Â¤«¤Ê¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í Ìîµå¹¥¤¤¬¸«¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±§ÌîÇµ¤Ï2020¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ödiana¡×¤Ç³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ö¤æ¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È²£ÉÍ¡×¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£